مصادر سياسية:الخنجر رشح دواعش لرئاسة الوقف السنّي

مصادر سياسية:الخنجر رشح دواعش لرئاسة الوقف السنّي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية سنية مطلعة، الاثنين، عن تقديم خميس الخنجر اسماء ثلاثة مرشحين لتولي ديوان الوقف السني بينهم اثنان يحملان الجنسية القطرية،وأفاد المصدر ، ان “ديوان الوقف السني كان لتحالف تقدم وبعد حصول رئيسه محمد الحلبوسي على رئاسة البرلمان تنازل عن 5 وزارات ودوائر مستقلة بضمنها الوقف السني لصالح التاجر خميس الخنجر”.واضاف ان”رئيس الوقف سعد كمبش سيغادر منصبه خلال الايام المقبلة، فيما تم ترشيح ثلاثة اشخاص بينهم مدير مكتب الخنجر (مصطفى عياش الكبيسي) الذي يحمل الجنسية القطرية، فضلا عن الشخصية المثيرة للجدل والمحرض على قتل القوات الامنية والحشد الشعبي ومساندة العناصر الارهابية خلال احتلال الموصل الاعلامي عامر الكبيسي والذي هو الآخر يحمل الجنسية القطرية بالاضافة الى النائب فيصل العيساوي “.واشار الى ان “عامر الكبيسي هو ابرز المرشحين للمنصب كونه مقرب من قطر ودول خليجية أخرى”، كاشفا عن “دخول الامارات على خط المنافسة وستدفع ملايين الدولارات من اجل منع الاخوان المسلمين من الاستحواذ على اي منصب في الديوان”.

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