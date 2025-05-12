مصادر سياسية:السوداني “توسل “بالشرع الحضور لقمة بغداد والأخير تمسك بالرفض

مصادر سياسية:السوداني “توسل “بالشرع الحضور لقمة بغداد والأخير تمسك بالرفض
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت مصادر سياسية مطلعة ،الاثنين،إن الرئيس السوري أحمد الشرع متمسك بموقفه من عدم حضور قمة بغداد.وأكدت المصادر ،أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السوري لإقناعه بالعدول عن موقفه والمشاركة في القمة العربية المقبلة.لكن الشرع تمسك في موقفه بعدم الحضور لعدم ثقته بحكومة الإطار مؤكدًا أنه “سيوجّه وفدًا سوريًا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني لحضور القمة العربية في بغداد”.فيما أبلغ السوداني الرئيس السوري بأنه “سيزور دمشق خلال العام الجاري للتأكيد على دعم سوريا”، بحسب المصادر ذاتها، التي أشارت إلى أن رئيس الحكومة العراقية أكد أنه “سيعرض خلال القمة طرح مبادرة عربية لإعادة إعمار سوريا ودعمها اقتصاديًا، وحث العالم على رفع العقوبات”.وأكد السوداني للشرع أن العراق يرحب بمشاركة سوريا بأي مستوى أو تمثيل، منوهًا بأن “الدول العربية ستبقى داعمة لخيار الشعب السوري الذي يتطلع لحياة حرة وكريمة”.

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