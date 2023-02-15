مصادر سياسية:بافل هدد بالانسحاب السياسي من بغداد في حال حسم محكمة التمييز الدعوى لصالح لاهور

مصادر سياسية:بافل هدد بالانسحاب السياسي من بغداد في حال حسم محكمة التمييز الدعوى لصالح لاهور
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر مقربة من الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور الشيخ جنكي، اليوم الاربعاء، عن تحويل ملف الدعوى المقامة ضد إبن عمه بافل طالباني،  إلى محكمة التمييز المختصة بشؤون الانتخابات في العاصمة بغداد.وقالت المصادر ، إن “بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني قد هدد بالانسحاب من التواجد السياسي في بغداد بحال اذا حسمت المحكمة الدعوى لصالح إبن عمه لاهور الشيخ جنكي”.وحول كتاب المفوضية الذي صدر في 7 شباط الجاري، والذي أكدت  فيه المفوضية للمرة الثانية على صحة الاجراءات والتغيرات التي حدثت داخل الاتحاد الوطني الكودستاني بعد استبعاد شيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب، أشار المصدر، إلى ان “الكتاب تم توجيهه إلى محكمة أمن أربيل وهو ليس قرارا نهائيا، لأن شيخ جنكي طعن بقرار دائرة شؤون الاحزاب التابعة للمفوضية العليا للانتخابات الذي صدر في 7 شباط الجاري، والان تم نقل ملف الدعوى إلى محكمة التمييز في العاصمة بغداد”.ولفت المصدر إلى أن “بافل طالباني قد كثف في الاونة الاخيرة من ضغوطه على قادة الاطراف السياسية الشيعية في العراق، وهدد بالانسحاب من بغداد، في حال صدور قرار من المحكمة لصالح شيخ جنكي”.وفي 31/1/2023  أصدرت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، قرارا بصحة التغيرات والاجراءات التي أجريت داخل الاتحاد الوطنيالكوردستاني وأكدت أن بافل طالباني هو الرئيس الشرعي للاتحاد الوطني الكردستاني.وأصدرت محكمة أمن أربيل في 2 من شباط الجاري، حكما لصالح لاهور الشيخ جنكي، بإعتباره لايزال الرئيس المشترك للاتحاد الوطنيالكردستاني، وأن حزب الاتحاد الوطني يدار من قبل كل من  بافل جلال حسام الدين ولاهورجنكي بورهان. وعلى أساس هذا الحكم، قام لاهور الشيخ جنكي بالطعن في قرار دائرة شؤون الاحزاب التابعة للمفوضية العليا للانتخابات في العراق.

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