مصادر سياسية:بدعم إيراني فتح (10) مكاتب لتحالف عزم في ديالى

مصادر سياسية:بدعم إيراني فتح (10) مكاتب لتحالف عزم في ديالى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، الثلاثاء، عن نية تحالف العزم المؤتلف مع الاطار فتح 10 مكاتب في مدن ديالى، مشيرة الى ان تلك الخطوة ارتبكت تحالف السيادة.وقالت المصادر ،ان، “تحالف العزم بدأ بخطوات متسارعة لاستغلال ضعف تحالف السيادة في ديالى بعد سلسلة انتكاسات عانى نها في الاشهر الماضية، ما ادى الى انهيار شعبيته بشكل كبير لدى المكون السني سواء في بعقوبة او بقية المناطق”.واضافت المصادر،ان” العزم ينوي حاليا فتح 10 مكاتب دفعة واحدة في مدن ديالى الرئيسية  بدعم إيراني في موقف لسد الفراغ الذي خلقه تحالف السيادة بعد ضعف شعبيته وفقدانه الزخم الشعبي الذي كان علامة واضحة قبل الانتخابات”.واشار الى ان “تحالف السيادة بات في وضع حرج جدا خاصة مع فتح 4 احزاب سنية مكاتبها لها في بعقوبة وبقية المدن ما يدلل على ضعف كبير يمر بها بالوقت الراهن”.وعانى تحالف السيادة في ديالى من ضعف كبير في الاشهر الاخيرة بسبب خلافات اقطابه ومواقفه السلبية من بعض القضايا التي اثارت الشارع العراقي.

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