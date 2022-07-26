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حزب طالباني:مقترح حزب بارزاني بحسم مرشح الكرد لرئاسة الجمهورية من قبل برلمان الإقليم غير دستوري
مصدر قضائي:المحكمة الاتحادية تلغي تكليف (العزاوي) لرئاسة الوقف السنّي
مصدر سياسي:خلافات بين الحلبوسي والخنجر حول ” وزارات الخبزة”
الإطار:جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في مطلع الشهر المقبل
مصادر سياسية:بدعم إيراني فتح (10) مكاتب لتحالف عزم في ديالى
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نائب:حراك نيابي لإعادة سعر صرف الدولار لسابق عهده
وزارة النفط: 11 ملياراً و354 مليوناً دولار إيرادات بيع النفط لشهر حزيران الماضي
تيار عمار:وزارة النفط ستبقى من حصتنا رغم ” عدم مشاركتنا في الحكومة المقبلة”!!
مصدر سياسي:الكاظمي وزيدان أبلغا البارزاني بمواصلة تصدير النفط والغاز دون الالتفات لقرار المحكمة الاتحادية
الجيل الجديد:حزب بارزاني لديه منافذ سرية مع تركيا
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خلافات الأحزاب الولائية وراء تأخر تشكيل الحكومة
دعوات الإصلاح الصدرية الكاذبة تعزيزاً للنفوذ الإيراني وتكريسا للصنمية
الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
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