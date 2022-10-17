مصادر سياسية:برهم صالح غادر بغداد دون أداء مراسيم التسليم الأصولية لبديله

مصادر سياسية:برهم صالح غادر بغداد دون أداء مراسيم التسليم الأصولية لبديله
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية، الاثنين، أن “صالح غادر قبل عدة ايام بصحبة عائلته الى السليمانية ولم يلتق بمنافسه الفائز عبد اللطيف رشيد بعد جلسة الخميس الخاصة بتنصيب رئيس الجمهورية”. وسط ترجيحات سياسية كردية باعلان صالح العودة لمشروعه السياسي لمنافسة الاتحاد خلال انتخابات اقليم كردستان ومن ثم برلمان بغداد خلال الايام المقبلة. وتجري العادة بوقوف رئيس الجمهورية السابق على اعتاب قصر السلام للترحيب بالمنتخب بعد عزف النشيد الوطني للترحيب به قبل وصوله الى منصة الخطاب وهذا ما جرى مع صالح خلال استلامه القصر من فؤاد معصوم عام 2018.وبالعودة الى المرسيم فان حضور قيادات بارزة من الديمقراطي وكذلك رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني كان لافتا وهي خطوة باتجاه حل الازمة الكردية.الا ان عبد اللطيف رشيد وخلال خطاب تنصيبه رئيسا لجمهورية العراق لم يتطرق الى اهم موضوع يشغل المواطن العراق وهو محاربة الفساد سيما مع فضائح سرقة الاموال الطائلة من هيئة الضرائب والمصارف الحكومية.

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