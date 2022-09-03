مصادر سياسية:تحالف الحلبوسي سيفقد 15 مقعداً نيابياً في الانتخابات القادمة

مصادر سياسية:تحالف الحلبوسي سيفقد 15 مقعداً نيابياً في الانتخابات القادمة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر مطلعة، السبت، عن مضامين تقرير غير معلن لقيادات تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي في 3 محافظات حول الانتخابات المبكرة.وقالت المصادر ،ان” قيادات تحالف الحلبوسي في 3 محافظات ومنها ديالى تنظر بقلق شديد لاي خطوات باتجاه الانتخابات المبكرة في ظل تداعيات الازمة الاخيرة خاصة وانها وترى بان مناطقها غير مهيا لمثل هذه الخطوات”.واضافت المصادر،ان “هناك بالفعل تقرير غير معلن حمل نقاط متعددة حول رؤية تلك القيادات في 3 محافظات للاحداث الجارية في العراق من بينها بانها قد تفقد من 10-15 مقعد نيابي اذا جرت الانتخابات المبكرة خاصة وان كل الوعود التي قطعت لاهالي في البناء والاعمار والتوظيف لايزال الجزء الاكبر منها حبر على ورق”.واشارت الى ان “التقرير يدعم تشكيل حكومة توافقية تنظر في ملف الانتخابات المبكرة بعد عام او اكثر وبخلاف ذلك سيكون وضع التحالف صعب للغاية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *