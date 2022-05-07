مصادر سياسية:تحالف السيادة سيدرس مبادرتي التيار والإطار

مصادر سياسية:تحالف السيادة سيدرس مبادرتي التيار والإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، السبت، عن نية تحالف السيادة عقد اجتماع استثنائي نهاية الاسبوع الجاري لبحث مصيرهم مع التحالف الثلاثي.وقالت المصادر ،ان” اقطاب تحالف السيادة ستعقد نهاية الاسبوع الجاري اجتماعا استثنائيا في بغداد لبحث مصير التحالف الثلاثي وماهي لخطوات المقبلة خاصة مع التطورات الاخيرة مع تقديم الاطار التنسيقي مبادرة شاملة لحل الانسداد السياسي رافقها رد من زعيم التيار الصدري”.واضافت المصادر،ان” هناك حالة تململ وعدم رضا جزء ليس قليل من نواب السيادة حول سياسة الحلبوسي والخنجر ازاء ملفات هامة”، مؤكدة أن “الاجتماع مهم وربما تخرج عنه قرارات حيال المشهد السياسي العراقي”.واشارت الى ان” اكثر من 20 نائب من السيادة ممتعضين من سياسة الحلبوسي وتوقعات بخروجهم من التحالف واردة جدا خاصة مع اقترابهم من مسارات الاطار التنسيقي الذي نجح في كسب العشرات من النواب في الاسابيع الماضية”.

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