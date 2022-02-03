مصادر سياسية:تحالف الفتح وحزب فالح الفياض سيلتحقان بالتيار الصدري

مصادر سياسية:تحالف الفتح وحزب فالح الفياض سيلتحقان بالتيار الصدري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، الخميس، بانضمام إحدى قوى الإطار التنسيقي إلى تحالف مع الكتلة الصدرية، وذلك بعد أن ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى “الإطار” بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة.وقالت المصادر ، مشترطة عدم ذكر أسمائها، إن إحدى قوى الإطار التنسيقي ستعلن خلال الساعات القادمة تحالفها مع الكتلة الصدرية، لافتاً إلى أن الإعلان بانتظار أمرين، الأول تغريدة من الصدر ستكون فيها إشارة لذلك، والأمر الأخر اجتماع لقوى الإطار يعقد مساء اليوم.وأشارت المصادر إلى أن “الجهة التي ستلتحق بالكتلة الصدرية متكونة بشكل مجتمع من 25 مقعداً  من تحالف الفتح وحزب فالح الفياض بينهم مستقلون.

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