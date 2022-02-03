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- شبكة اخبار العراق
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تحالف الفتح:البرلمان الحالي أسوأ من دوراته السابقة
النجيفي:القوى الدولية هي من فرضت على البارزاني و(م و خ) بالتحالف مع الصدر
مصادر سياسية:تحالف الفتح وحزب فالح الفياض سيلتحقان بالتيار الصدري
الخزعلي يطالب الصدر بـ”البراءة” من اغتيال قيادي في العصائب
الصدر ميليشيا الحشد الشعبي وراء استهداف دولة الإمارات
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نائب سابق:أنبوب النفط (البصرة/العقبة) جريمة بحق الشعب العراقي
العراق وسوريا يبحثان توحيد الموقف بشأن الحصص المائية
نائب:على الزاملي أن لايكذب على الشعب بشأن توزيع نسبة من أموال النفط عليه
وزارة النفط: (8.27) مليار دولار إيرادات الشهر الماضي عن بيع النفط
حراك نيابي لإلغاء العقود والاتفاقيات التي ابرمتها حكومة تصريف الاعمال
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- رياضية
غداً..مباريات ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة
بعد الفشل ..مفاضلة لقيادة المنتخب الوطني بين المدربين شهد وجثير
اليوم..مباراة العراق ولبنان ضمن التصفيات الآسوية
درجال يوجه بتكريم منتخب كرة اليد لحصوله على المركز ” السادس”في بطولة آسيا
الاتحاد العراقي بكرة القدم طالب نظيره اللبناني بتغيير ملعب تدريبات المنتخب الوطني
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- تحقيقات
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
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- متابعات خاصة
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
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