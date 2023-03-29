مصادر سياسية:ترقب انشقاق (3)نواب من حزب الحلبوسي

مصادر سياسية:ترقب انشقاق (3)نواب من حزب الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر مقربة من حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي عن ترقب انشقاق لثلاثة نواب من حزبه والتوجه نحو الانضمام الى المشروع العربي برئاسة خميس الخنجر، في وقت تستمر المساعي السياسية لاقالة الحلبوسي بتهم الفساد والدكتاتورية. وقالت المصادر ،ان” محاولات ردم الخلافات العميقة بين نواب تحالف الحلبوسي اخفقت في ظل تباين الرؤى ووجود خلافات عميقة في اليات ادارة ملفات مهمة وحساسة في المحافظة”.واضافت،ان” 3 نواب من تحالف الحبلوسي على موعد مع اعلان الانسحاب قريبا جدا خاصة وان محاولات خميس الخنجر في احتواء الخلافات لم تنجح حتى الان في حين سيتم تحويلهم نحو المشروع العربي مقابل الحصول على الاموال”.واشارت الى ان” تفكك تحالف الحلبوسي قبيل انتخابات مجالس المحافظات وارد جدا خاصة في ديالى التي خسر بها التحالف الجزء الاكبر من جمهوره”.

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