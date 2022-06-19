مصادر سياسية:حراك نيابي لتشكيل تحالف بأسم نواب المدن المحررة

مصادر سياسية:حراك نيابي لتشكيل تحالف بأسم نواب المدن المحررة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية، الأحد، عن حراك يقودها نواب لتشكيل تكتل نواب المدن المحررة بديلا عن تحالف السيادة برئاسة  الحلبوسي .وأفادت المصادر ،ان” من 5-7 نواب من تحالف السيادة عبروا عن استيائهم لأكثر من مرة من سياسة الحلبوسي وإدارته للتحالف في ظل اخطاء متكررة في تقييم المشهد السياسي العراقي العام”.واضافت،ان “النواب بدأوا حراكا غير معلن حاليا لتشكيل تكتل نواب المدن المحررة ليكون بديلا عن تحالف الحلبوسي من اخل خوض اجتماعات مع بقية القوى لتشكيل الحكومة المقبلة”، مؤكدا أن “تحالف السيادة في وضع صعب وحرج والانشقاقات تلوح بالافق اكثر من قبل”.واشارت الى ان “نواب من ديالى وصلاح الدين والموصل يدعمون حاليا تكتل نواب المدن المحررة كبديل عن تحالف الحلبوسي بالوقت الراهن”.

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