مصادر سياسية:حزب الحلبوسي ليس مع مطلب الشعب في تعديل الدستور

مصادر سياسية:حزب الحلبوسي ليس مع مطلب الشعب في تعديل الدستور
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر مطلعة، الاثنين، عن أن نواب حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي ضمن المناطق المحررة عبروا عن قلقهم من دعوات تغير الدستور العراقي الذي يتبناه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وأفادت المصادر ،ان” نواب تحالف السيادة عقدوا مؤخرا اجتماعا في بغداد لتداول مستجدات المشهد العراقي الاخير في ظل مايحدث في الخضراء وتم التطرق الى دعوات تغير الدستور العراقي”.واضافت المصادر،ان” نواب السيادة عبروا عن قلقهم البالغ من تداعيات تغير الدستور وخاصة المادة 140 منه والتي تتحدث عن المناطق المتنازع عليها بين العرب والكرد والتي تشكل قرابة 30% من النواب السنة في البرلمان بالوقت الحالي وانها ربما تسبب فتنة كبيرة وخسارة الحليف الكردي في اشارة الى البرزاني”.واشارت الى ان” نواب الحلبوسي اكدوا ضرورة ابقاء الاوضاع على حالها في ملف الدستور خاصة وان المشهد العام لايسمح بهكذا خطوات قد تؤدي الى اثارة الاوضاع في مدن كبيرة ومترامية سواء في ديالى او صلاح الدين او الموصل بسبب الخلافات حول المادة 140 من الدستور العراقي”.

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