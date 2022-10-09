مصادر سياسية:حزب بارزاني رفض مهلة الإطار لحسم المرشح لرئاسة الجمهورية

مصادر سياسية:حزب بارزاني رفض مهلة الإطار لحسم المرشح لرئاسة الجمهورية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الأحد، عن منح الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين مهلة أسبوع واحد لحسم مرشح رئاسة الجمهورية.وقالت المصادر، إن “اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، الذي عقد مساء يوم امس السبت، تم خلال منح القوى الكردية أسبوع واحد لحسم مرشحها لرئاسة الجمهورية، وبخلاف ذلك سيتم عقد جلسة انتخاب الرئيس دون الاتفاق الكردي – الكردي ويبقى الاختيار بيد النواب”.واضافت المصادر أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني ابدى رفضه الشديدة لعقد أي جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية دون الاتفاق الكردي – الكردي واكد انه سيقاطع الجلسة اذا تمت دون الاتفاق الكردي”، مؤكدة أن “الديمقراطي طلب المزيد من الوقت للتوصل الى تفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني”.

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