مصادر سياسية:طارق نجم مرشح المالكي لرئاسة الوزراء

مصادر سياسية:طارق نجم مرشح المالكي لرئاسة الوزراء
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى، اليوم الخميس، عن إعادة حزب الدعوة الاسلامية ترشيح القيادي البارز في الحزب طارق نجم لرئاسة الوزراء بدلا عن رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.وقالت المصادر ، ان “حزب الدعوة طرح على جميع الكتل السياسية اسم طارق نجم كمرشح لرئاسة الوزراء خلفا للعبادي ضمن فكرة (الخيار الوسط) و(صديق جميع الاطراف)”.وبينت ان “نجم يتميز بعلاقة جيدة مع أميركا وايران والسعودية وتركيا ودول مجاورة أخرى والتي يُمكنها التدخل بالشأن السياسي العراقي”.واكدت المصادر ان “اطرافاً سياسية شيعية مناوئة للعبادي عرضت على المرجع الاعلى علي السيستاني، اسم طارق نجم بديلا عن العبادي، غير ان المرجعية لم تحسم الامر وتفضّل عدم التدّخل باختيار اي شخصية سياسية لهذا المنصب، وتفضّل ايضا ان تتوّافق جميع الكتل السياسية على منصب رئاسة وزراء العراق”.يشار إلى ان طارق نجم عاد للعراق عند تشكيل حكومة إبراهيم الجعفري، حيث عينّه في مكتبه بصفة مدير اداري وقتها، وبرز نجمه عندما اختير مديرا عاما لمكتب نوري المالكي عقب تشكيل حكومته الأولى في صيف 2006، واتسعت صلاحياته بمرور الوقت لتجعله نظير المالكي في الوزن والمكانة.يذكر ان طارق نجم حظي بدعم وتشجيع السيستاني الذي استقبله بعد خروجه من إدارة مكتب المالكي، وأشيع وقتها تكليف المرجعية له بتبوء منصب كبير مستشاري التحالف الوطني بل وتولي مهام رئاسة الوزراء.يذكر ان طارق النجم قيادي في حزب الدعوة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *