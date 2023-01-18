مصادر سياسية:فشل اجتماع تحالف السيادة لصد تفككه

مصادر سياسية:فشل اجتماع تحالف السيادة لصد تفككه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، الأربعاء، عن فشل اجتماع تحالف السيادة في نزع فتيل الخلافات المحتدمة بين اقطابه، فيما أشار الى اتفاق على جولة مسائية أخرى. وقالت المصادر ، إن “اجتماع اقطاب تحالف السيادة في بغداد، مساء امس، بحضور الخنجر والحلبوسي لتدارك ازمة تهدد بتفككك التحالف لم تنجح في نزع فتيل الخلافات التي لم تتركز في ملف ديالى بل انتقل الى محافظات أخرى”. واضاف، أن “الاجتماع خرج بتوافق على اجراء جولة مسائية اخرى ستجري خلال الايام المقبلة من اجل حسم الخلافات خاصة وان بعض النواب قدموا طلبات تتعلق بملفات مهمة في محافظات تستدعي دعم التحالف”. وكان تحالف السيادة عقد مساء يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا موسعا لأقطابه في كل المحافظات بحضور الحلبوسي والخنجر لمناقشة الخلافات.

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