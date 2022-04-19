مصادر سياسية:قيادات في تحالف السيادة تنتقد مواقف الخنجر تجاه مصالح البلد العليا

مصادر سياسية:قيادات في تحالف السيادة تنتقد مواقف الخنجر تجاه مصالح البلد العليا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقعت مصادر سياسية مطلعة، الثلاثاء، تجميد 5 من قيادات تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر في محافظة ديالى.وقالت المصادر ،ان”خمسة قيادات في تحالف الخنجر في ديالى عبرت في الاسابيع الماضية عن امتعاضها من سلوك تحالف السيادة والذي يشكل الخنجر جزء منه وقصر رؤيته للواقع العراقي خاصة وان اخفاق التحالف في المضي بمرشح البارزاني اعطى رسالة بان التحالف الثلاثي لايمكن المضي بمشروعه دون وجود الاطار التنسيقي باعتباره الثلث الضامن”.وتوقعات المصادر، بتجميد القيادات 5 في القريب العاجل والتي بعضها شارك في الانتخابات الاخيرة لكنه لم يفوز”.وأشارت الى أن “قيادات الخنجر تؤكد على ضرورة ان يكون للاطار دور مهم في المرحلة القادمة خاصة وان دوره ضروري في دعم امن واستقرار المناطق المحررة وان الظروف تحتم التوافق والابتعاد عن المناكفات السياسية التي لاتخدم كل الاطراف سواء في ديالى او غيرها”.ويعاني تحالف السيادة من خلافات حادة بين اقطابه في الاونة الاخيرة بسبب محاولات الاطراف المتنفذة الانفراد بالقرارات. 

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