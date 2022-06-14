مصادر سياسية:مقاعد الإطار النيابية وصلت إلى (130) مقعداً

مصادر سياسية:مقاعد الإطار النيابية وصلت إلى (130) مقعداً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصادر سياسية مطلعة، الثلاثاء، عن قيام نواب سنة من محافظات عدة بالضغط لفتح تفاهمات مبكرة مع الاطار التنسيقي.وأفادت المصادر ،ان” نواب سنة من محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى بدأوا فعليا بالضغط على قياداتهم في قوى سياسية متعددة من اجل فتح قنوات وخلق تفاهمات مبدئية مبكرة مع الاطار التنسيقي الذي بات الكتلة الاكبر في مجلس النواب ويملك اكثر من 130 مقعدا”.واضافت المصادر،انه “بالفعل هناك اتصالات متسارعة بين نواب وقيادات في الاطار من اجل خلق تنسيق يتحول الى حوارات ايجابية نحو بناء تحالفات تؤدي الى بلورة خارطة طريق لتشكيل حكومة في اقرب فرصة ممكنة”.واشارت الى ان “نواب من محافظة ديالى ومحافظات اخرى يدعمون وبقوة التحالف مع الاطار التنسيقي وتشكيل حكومة توافقية”. 

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