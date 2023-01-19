آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
مصادر سياسية:مليار دينار سنوياً عدا الامتيازات الخيالية رواتب وزراء الأحزاب المتنفذة
بالوثيقة..نائب يطالب السوداني بإقالة محافظ البنك المركزي لكونه خارج الاختصاص
مصرف الرشيد يباشر بيع الدولار من خلال مطار بغداد الدولي
الدفاع المدني:إخلاء دور وغلق شوارع نتيجة تسرب غازي من أنبوب في النجف
رشيد يلتقي نظيره الكوري الجنوبي في أحدى ممرات قاعة اجتماع منتدى دافوس
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
بالوثيقة..نائب يطالب السوداني بإقالة محافظ البنك المركزي لكونه خارج الاختصاص
مصرف الرشيد يباشر بيع الدولار من خلال مطار بغداد الدولي
خبير نفطي:الوضع في البلاد لن يتحمل رفع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة
الخزانة الأمريكية:(40) مليار دولار حيازة العراق من السندات الأمريكية
استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
-
- منوعات
- صورة وتعليق
الأردن توجه دعوة للعامري بزيارتها
مصدر سياسي:إطلاق سراح اللص “هيثم الجبوري” القيادي في ائتلاف المالكي
الهارب النصراوي بسرقة 300 مليون دولار يعود للعراق بغية تبرئته وترشيحه لمنصب وزاري لكونه صديق الحكيم
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
-
- اذاعة INN