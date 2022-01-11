مصادر سياسية: بافل طالباني في بغداد لدعم ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية

مصادر سياسية: بافل طالباني في بغداد لدعم ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة ، الثلاثاء بأن وفدا من  الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافيل طالباني سيتوجه الى بغداد.؛ ان الوفد سيخوض نقاشات مع الأطراف الشيعية والسنية حول مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية برهم صالح.وكانت مستشار المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ريزان شيخ دلير أكدت يوم امس الإثنين اختيار برهم صالح كمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية من قبل الحزب. 

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