مصادر سياسية تحذر من مشاركة ميليشيا الحشد الشعبي في حرب حزب الله اللبناني مع إسرائيل

مصادر سياسية تحذر من مشاركة ميليشيا الحشد الشعبي في حرب حزب الله اللبناني مع إسرائيل
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت مصادر سياسية ، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، من مخاطر اندلاع حرب بين لبنان واسرائيل على العراق خلال المرحلة المقبلة.وقالت، إن “اندلاع حرب ما بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، سيكون له تداعيات خطيرة على العراق، وبغداد هي المتأثر الأكبر بهذه الحرب بعد بيروت، بسبب وجود السلاح خارج سيطرة الدولة العراقية، الذي ممكن ان يكون شريكا ومساهما بهذه الحرب، وهذا قد يدفع الى ردود إسرائيلية كما كان هناك رد أمريكي على فصائل الحشد الشعبي خلال الأشهر الماضية”.وأضافت، إن “العراق يجب ان يكون بعيدا عن هذه الحرب اذا ما اندلعت، فعلى الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات استباقية ورادعة لاي تحركات للفصائل المسلحة الحشدوية، التي لديها رغبة ونية الدخول بهذه حرب، لمنع أي تداعيات خطيرة على وضع العراق على مختلف الأصعدة”.وكانت صحيفة “الأخبار” اللبنانية قد نشرت تقريرا اكدت فيه أن الحشد الشعبي أعلن استعداده للمشاركة إلى جانب “حزب الله اللبناني” لمواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل على لبنان.ونقلت الصحيفة عن مصادر في “رئاسة أركان الحشد”  أن إعلان الحشد المشاركة مع حزب الله جاء بعد اجتماع زعماء فصائل الحشد ووزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري في زيارته إلى العراق قبل حلول عيد الأضحى.

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