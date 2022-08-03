مصادر سياسية: تقارب صدري إطاري حول الانتخابات المبكرة وحل الأزمة

مصادر سياسية: تقارب صدري إطاري حول الانتخابات المبكرة وحل الأزمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية ، الاربعاء، عن تفاصيل المبادرة التي سيطلقها رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، مشيرا الى أنها ستتضمن اجراء انتخابات مبكرة وجمع الاطار والتيار على طاولة حوار واحدة.واضافت، إن “حل البرلمان والتوجه إلى اتفاق على موعد لانتخابات جديدة، باتا خياراً مطروحاً بقوة خلال الساعات الماضية بما فيها من أطراف في الإطار التنسيقي، كحل للخروج من الأزمة الحالية بتسوية لا غالب ولا مغلوب وتجنب صدام في الشارع”.ووفقاً للمصادر نفسها، وأحدها عضو في البرلمان عن تحالف “الفتح”، فإن الاجتماع الأخير لقوى “الإطار التنسيقي”، طرح هذا الحل بقوة، خصوصاً من قبل حيدر العبادي وعمار الحكيم وفالح الفياض.وأكد النائب نفسه أن “التيار الصدري والسنّة والأكراد لا يعارضون الخيار، لكن الحديث الآن حول من يدير العملية الانتخابية، ومع وجود إصرار من قبل الإطار التنسيقي على إجراء تعديلات في قانون الانتخابات الحالي وإدارة مفوضية الانتخابات الحالية”.وبيّنت المصادر أن الكاظمي “يُجري حراكاً واتصالات غير معلنة مع الأطراف السياسية كافة، بما في ذلك التيار الصدري، بهدف رعايته اجتماعاً سياسياً يجمع كل الأطراف السياسية، حتى يكون هناك اتفاق على المرحلة المقبلة وإنهاء عملية التصعيد في الشارع العراقي، وطرح ومناقشة إجراء الانتخابات المبكرة بشكل رسمي ما بين القوى السياسية”.ومما تسرب عن مبادرة الكاظمي، أنها تنص على تأليف لجنة تضم ممثلين عن جميع الكتل السياسية لطرح خريطة طريق للحل بعد إجرائها حواراً وطنياً. 

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