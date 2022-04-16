مصادر سياسية: توسع الخلاف بين الحلبوسي والخنجر

مصادر سياسية: توسع الخلاف بين الحلبوسي والخنجر
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت مصادر سياسية مطلعة، السبت، بان فجوة الخلافات بين تحالفي الخنجر والحلبوسي توسعت بعد تعيين جديد في الوقف السني.وقالت المصادر ،ان” نواب وقيادات تحالف تقدم الذي يقوده الحلبوسي تفاجات بتعيين امجد عادل وهو قيادي في تحالف العزم ومرشح عن دائرة بعقوبة في الانتخابات الاخيرة بمنصب مهم في ديوان الوقف السني معتبرا هكذا اجراء ربما بداية لهمينة تحالف الخنجر على اهم موسسة دينية تمثل المكون السني”.واضافت المصادر،ان” بعض نواب تقدم في ديالى عبروا عن قلقهم من تعيينات اخرى لقيادات وشخصيات مقربة من الخنجر في هيكيلة الوقف السني ما يثير الانتقادات بتسيس الوقف وجعله ذراع لحزب او تحالف سياسي معين”.واثار تعيين امجد عادل موجة انتقادات باعتباره شخصية سياسية تابعة لحلف شارك في الانتخابات وان المؤسسة الدينية يجب ان تبقى بعيدة عن الانتماءات السياسية”.

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