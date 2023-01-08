مصادر سياسية كردية:حزب طالباني في طريقه إلى الإنشقاق

مصادر سياسية كردية:حزب طالباني في طريقه إلى الإنشقاق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصادر سياسية كردية، عن آخر مستجدات الانقسامات داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، فيما تناولت الصراع المستمر بين الأخير والرئيس المشترك السابق لاهور شيخ جنكي.وأفاد المصدر، أنه “شكل المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني لجنة تحقيق حول قضية شهادات ودعوى قضائية سجَّلها أعضاء بارزون في الحزب أمام المحاكم في بغداد لصالح لاهور الشيخ جنكي الرئيس المشترك سابقا في الاتحاد الوطني الذي يحاول استرداد منصبه”.وبينت انها “حصلت على نسخة من الكتاب الذي يحمل توقيع رفعت عبدالله مقرر الاتحاد الوطني بشأن تشكيل لجنة تحقيقية مؤلفة من عضوين للمجلس القيادي وعضو في الهيئة العاملة للحزب، وسط ترجيحات بطرد هؤلاء الأعضاء المقربين من الشيخ جنكي من صفوف الاتحاد الوطني”، مشيرة الى أنه “بحسب المعلومات المتداولة فإن كلا من جتو صالح، بروين كاكه حمه، سردار هركي الأعضاء في المجلس القيادي بالحزب أدلوا بشهاداتهم أمام المحاكم في بغداد لصالح لاهور الشيخ جنكي إذ اعتبروا التغييرات التي تلت ما يُعرف بأحداث الثامن من يوليو 2021 في الاتحاد الوطني بأنها تخالف القوانين المعمول بها والنظام الداخلي للحزب، لتثير تلك الشهادات غضب بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني”.وكان المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني قد ألغى في الثامن من أغسطس 2022 نظام الرئاسة المشتركة للحزب، وانتخب بافل جلال طالباني رئيسا للاتحاد، وذلك بعد نجاحه في إبعاد ابن عمه لاهور الشيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب واتهامه بمحاولة تصفيته وقتله بالسمّ في حين أن الشيخ جنكي كان قد حصل على غالبية أصوات المؤتمر التنظيمي للاتحاد الوطني الذي جرى بداية 2020.ويقول مراقبون،  إن “سعي بافل طالباني للانفراد بالقرار وتهميش القيادات المؤثرة الأخرى من شأنه أن يقود إلى تعميق الخلافات داخل الحزب ويمهد لانشقاقات جديدة خاصة بعد ما راج من تسريبات عن اعتزام زعيم الحزب حل المجلس الأعلى الذي يشكل مركز القرار داخل الحزب”.

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