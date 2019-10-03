مصادر طبية:مقتل 19 متظاهر في محافظات الجنوب

مصادر طبية:مقتل 19 متظاهر في محافظات الجنوب
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر من الشرطة ومصادر طبية قالت اليوم الخميس، إن 11 شخصا بينهم شرطى قتلوا في احتجاجات خلال الليل فى مدينتين بجنوب العراق، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 19 منذ شابت أعمال العنف احتجاجات مناهضة للحكومة قبل يومين.وأضافت المصادر أن سبعة محتجين وشرطيا قتلوا فى الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما لقى أربعة مصرعهم فى مدينة العمارة.يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى، أعلن أمس فرض حظر التجول فى بغداد بدءً من فجر اليوم الخميس حتى إشعار آخر، بسبب اتساع رقعة الاحتجاجات فى أحياء العاصمة بغداد.

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