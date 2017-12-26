مصادر كردية:كردستان ستعرض”صفقة”على إيران مقابل فرض قرارها على بغداد للبدء بالحوار

أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر كردية مطلعة،اليوم الثلاثاء، عن سعي إقليم كردستان لإدخال الوساطة الإيرانية في حل المشاكل بين بغداد وأربيل.وذكرت المصادر،

إن “

مظاهرات إقليم كردستان العراق العنيفة دخلت يومها السابع، وبات احتمال انهيار الحكومة أقوى من أي وقت مضى،

وأضافت, أن “الإقليم المأزوم يسعى للوساطة الإيرانية للمشكلات الاقتصادية وتسريع وتيرة البدء في ملف مباحثات بغداد – أربيل”.

ولفتت المصادر, إلى أن “حكومة الإقليم تسعى عبر فرض التدابير الأمنية المشددة إلى إجبار الأكراد على إنهاء المظاهرات، وهو الإجراء الذي يبدو فاشلاً حتى الآن في تقليص حجم الاعتراضات والمظاهرات”.

وأكدت أن “انسحاب الأحزاب الكردية الرئيسة، الواحد تلو الآخر، من الحكومة يعكس اتساع نطاق الأزمة, إذ أعلن حزبي “الجماعة الإسلامية” و”حركة التغيير” انسحابهما، الثلاثاء الماضي، من الحكومة التي تتكون من خمسة أحزاب أساسية بالإقليم،

“بالرغم من التقدم الملحوظ في مجال فتح المعابر الحدودية مع ايران، وأكدت المصادر ان وفدا من حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني سيتوجه قريبا الى طهران لفرض قرارها على حكومة العبادي بالبدء بالحوار مع اربيل دون المشروط مقابل بيع النفط من حقول الاقليم لايران بسعر 10 دولارات للبرميل الواحد لمدة سنتين.