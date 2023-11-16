مصادر: وزراء الحلبوسي ما زالوا في مناصبهم ولن يستقيلوا

مصادر: وزراء الحلبوسي ما زالوا في مناصبهم ولن يستقيلوا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر حكومية الخميس، فان “وزراء تقدم وهم كل من نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم ووزير الصناعة خالد البتال، فضلا عن وزير الثقافة احمد الفكاك، لم يقدموا استقالتهم بشكل تحريري لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لغاية الان”. وأضافت، ان “ما تم تسريبه من كتب الاستقالات عبارة عن ورقة ضغط وصفها ذات الوزراء “المستقلين” بانها غير مجدية كون قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم للجميع”، مبينا ان “الوزراء مستمرون في أداء مهامهم اليومية دون أي انقطاع”.وكانت المحكمة الاتحادية قررت يوم الثلاثاء الماضي، انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد النطق في قضية النائب السابق ليث الدليمي.

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