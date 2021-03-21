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وزير الصحة “الصدري” يحذر من فقدان السيطرة على فيروس كورونا
مصدر أمني:اختطاف 4 عمال في حقل دواجن شرقي بعقوبة من قبل ميليشيا الحشد
مصدر:أبن عم وزير الداخلية الأقرب لقيادة شرطة ذي قار
هيأة المنافذ تطالب الكاظمي بإغلاق المعابر غير الرسمية في كردستان
نواب:حكومة البارزاني تتحمل مسؤولية عرقلة تمرير الموازنة
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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