مصدر:أحزاب التحالف الشيعي تتحرك انتخابيا على البعثيين مقابل رفع الاجتثاث!

مصدر:أحزاب التحالف الشيعي تتحرك انتخابيا على البعثيين مقابل رفع الاجتثاث!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الإثنين عن تحرك بعض الكتل السياسية على شيوخ عشائر وقيادات سابقة في حزب البعث لكسب تأييدهم في الانتخابات المقبلة، مقابل رفع إشارة الاجتثاث من هيأة المساءلة والعدالة.وقال المصدر ، ان “كتلاً سياسية معروفة تتحرك هذه الأيام من أجل كسب تأييد الناخبين دون الاكتراث إلى انتمائاتهم الحزبية او المؤشرات السلبية التي رافقت مسيرتهم خلال الفترة السابقة”.وبين المصدر الذي شدد على عدم ذكر اسمه ان “تلك الكتل اجتمعت بعدد من شيوخ ووجهاء العشائر وقيادات معظمهم كانوا يشغلون مناصب عليا في حزب البعث المحظور عليهم مؤشرات أمنية في هيأة المساءلة والعدالة”.وأضاف ان “الكتل السياسية تعهدت لتلك الشخصيات برفع الإشارة المثبتة بحقهم في هيأة المساءلة والعدالة مقابل الحصول على تأييدهم وكسب أصواتهم في الانتخابات المقبلة”.

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