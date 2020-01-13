مصدر:أربعة أعضاء من اتحاد كرة القدم وضعوا شرطاً جديداً مقابل تقديم استقالتهم

مصدر:أربعة أعضاء من اتحاد كرة القدم وضعوا شرطاً جديداً مقابل تقديم استقالتهم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، بان أربعة أعضاء من الاتحاد وضعوا شرطاً جديداً مقابل تقديم استقالتهم من منصبهم.وقال المصدر ، إن “أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم، كامل زغير وغالب الزاملي وعلي الاسدي وفالح موسى، وضعوا شرطاً جديداً مقابل تقديم استقالتهم”.وأوضح أن “الأعضاء الأربعة طلبوا ضمانات من الهيئة العامة للاتحاد مقابل اعادة انتخابهم مرة اخرى مقابل الاستقالة”، مرجحاً “تقديم استقالتهم خلال الساعات المقبلة”.يذكر ان الهيئة العامة لاتحاد الكرة، ستعقد اجتماعها في الـ18 من شهر كانون الثاني الجاري. 

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