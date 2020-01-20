مصدر:أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة ستكون في أربيل كخطوة تصعيدية ضد حكومة وبرلمان الميليشيات

مصدر:أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة ستكون في أربيل كخطوة تصعيدية ضد حكومة وبرلمان الميليشيات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن لقاء مرتقب بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني في مؤتمر دافوس لبحث انشاء اكبر قاعد اميركية في اربيل.وافاد المصدر، ان “الولايات المتحدة الاميركية لا تخطط للانسحاب من العراق بل شرعت بانشاء قاعدتين عسكرتين جديدتين في سهل نينوى واربيل”.واضاف، ان “رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني سيلتقي خلال الساعات المقبلة بالرئيس الاميركي دونالد ترمب على هامش مؤتمر دافوس”.واوضح ، ان “الاجتماع سيناقش انشاء اكبر قاعدة عسكرية اميركية في المنطقة ونقل مقر قيادة القوات الاميركية في الشرق الاوسط في اربيل كخطوة تصعيدة ضد الحكومة العراقية والبرلمان”. 

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