مصدر:أكثر من 81 مليار دينار الباقي من احتياطي الطوارىء لعام 2018

مصدر:أكثر من 81 مليار دينار الباقي من احتياطي الطوارىء لعام 2018
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن مبلغ التخصيصات المالية المتبقية من حساب احتياطي الطوارئ لسنة ٢٠١٨، بعد استبعاد المبالغ المصروفة والمحجوزة.وافاد: إن “التخصيصات المتبقية من حساب احتياطي الطوارئ لسنة ٢٠١٨، تبلغ (٨٧١ ٩١٨ ٢٢٦ ٨١) دينار، من أصل المبلغ الإجمالي (٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٩٢) دينار، بعد استبعاد المبالغ المصروفة والمحجوزة”.وأضاف أن “مجلس الوزراء، سبق وأن قرر في جلسته المرقمة (١٧١) لسنة ٢٠١٨، تخصيص مبلغ (١٦) مليار دينار، إلى جهات متعددة لتأمين احتياجات مناطق في العاصمة بغداد، صرفت منها (٩) مليارات إلى وزارات الصحة والكهرباء والاعمار والاسكان، وأمانة بغداد ومحافظة بغداد، باستثناء الجهات التي لم ترود الوزارة بتفاصيل تبويب المبالغ المخصصة لها”.وبين أن “مجلس الوزراء، أصدر أيضاً عدة قرارات، منها، تخصيص مبلغ خمسة مليارات دينار إلى وزارة الموارد المائية، لغرض معالجة شح المياه، وخمسة مليارات إلى وزارة الصحة والبيئة، عن برنامج زراعة الأطراف الذكية، إلا أن الوزارتين لم تزود المالية بتفاصيل المبالغ المخصصة”.وأشار إلى أن “وزارة الشباب والرياضة، لم تزود المالية، بتفاصيل المبلغ المصروف لتأسيس الشركة العامة للاستثمارات الرياضية، والبالغ (٥٠) مليون دينار”.وبين أن “وزارة المالية، طالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحث الوزارات المذكورة، بتزويد وزارة المالية، بتفاصيل المبالغ المطلوبة بالسرعة الممكنة، لغرض تأمينها”.

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