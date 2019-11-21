مصدر:أمريكا غاضبة على قيادات حزبي بارزاني وطالباني لدعمها لعبد المهدي المرفوض من قبل الشعب

مصدر:أمريكا غاضبة على قيادات حزبي بارزاني وطالباني لدعمها لعبد المهدي المرفوض من قبل الشعب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الخميس (21 تشرين الثاني 2019)، عن زيارة سرية لمسؤول أمريكي إلى أربيل في اليومين الماضيين، مبينا أن المسؤول كان غاضباً من دعم الأحزاب الكردية لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال المصدر ، إن “المسؤول الأميركي اجتمع مع كبار القادة في الإقليم، وبدا غاضباً من التصرفات الكردية الأخيرة، وتحديداً استمرار دعم الحكومة الحالية والمضي بخطة إيران للإبقاء على حكومة عبد المهدي”.وأضاف، أن “واشنطن وعدت الكرد بأن يتم الإبقاء على جميع مكاسبهم دون أي مساس، شرط أن يسحبوا دعمهم من الحكومة الحالية”، مشيراً إلى أن “المسؤول الأمريكي حذر القادة الكرد من عدم الانصياع لرغبتهم”.ولفت المصدر إلى أن “واشنطن أعطت الضوء الأخضر لوسائل إعلام أميركية لتكشف عن الفساد الذي يمارسه بعض قادة الإقليم، وتحديداً أطراف في عائلة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني”.وكان رئيس حكومة اقليم كردستان، مسرور بارزاني، دعا اليوم الخميس، إلى منح حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فرصة لتحقيق الإصلاحات اللازمة للشعب العراقي، مبينا أنها لا تتحمل وحدها كامل الذنب، لأن ما يحدث نتيجة تراكمات السنوات السابقة.

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