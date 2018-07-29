مصدرأمني: نصب خيام الاعتصام أمام مجلس مبنى محافظة البصرة
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البصرة/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، الأحد (29 تموز 2018)، ببدء نصب خيام الاعتصام، امام مبنى محافظة البصرة، بحضور العشرات من المحتجين.وافاد المصدر: إن “العشرات توافدوا أمام مجلس محافظة البصرة، للبدء باعتصام مفتوح، حتى تحقيق مطالب المحتجين، المتعلقة بالخدمات، وفرص العمل، والقضاء على الفساد”.وأضاف، أن “المحتجين بدأوا بنصب الخيام والسرادقات أمام مبنى المحافظة تحضيراً للإعتصام”، مشيراً إلى أن “العشرات من أهالي المحافظة تجمعوا أمام مكان الاعتصام، وسط إجراءات أمنية مشددة”.وكان العشرات العشرات من المواطنين في البصرة، قاموا بتنظيم اعتصام مفتوح بالقرب من حقل غرب “القرنة 1″، مساء السبت 28 تموز 2018، للمطالبة بتوفير فرص للعمل.وقال ناشطون، إن “اعتصاما مفتوحا قد بدأ في المحطة الثامنة النفطية بالرميلة بعد انتهاء المهلة المحددة امام الحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين دون تحقيق شيء يذكر، حيث تم نصب الخيم احتجاجا على انتشار البطالة ونقص الخدمات وللمطالبة بتوفير فرص للعمل لأهالي البصرة كونهم أحق بالعمل في الحقول النفطية للمحافظة من العمال الأجانب أو العمال القادمين من المحافظات المجاورة”، مؤكدا “سنستمر بالاعتصام لحين تنفيذ مطالبنا”.
وبشأن تعامل القوات الأمنية مع المعتصمين اشاروا، الى أن “القوات الأمنية متعاونة حتى الآن مع المعتصمين، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي”، مشددا على أن” الاعتصام سلمي”.وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجات شعبية واسعة، انطلقت قبل نحو ثلاثة أسابيع، للمطالبة بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد.وأسفرت الاحتجاجات عن وقوع أعمال عنف في بعض المناطق خلفت 14 قتيلا من المتظاهرين، فضلا عن إصابة أكثر من 700 من أفراد الأمن والمشاركين في الاحتجاجات، إلى جانب اعتقال أكثر من 700 ناشط، بحسب المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق المرتبطة بالبرلمان.وكانت الاحتجاجات قد تجددت الجمعة (27 تموز 2018)، في مدن وسط وجنوب البلاد، عقب دعوة المرجع الأعلى في العراق، علي السيستاني، الحكومة للاستجابة لمطالب المتظاهرين بصورة عاجلة وتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن على أن يتحمل رئيس الوزراء القادم كامل المسؤولية.