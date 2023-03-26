مصدر:أوامر عليا بإجراء جرد شامل لأملاك رئيس ديوان الوقف السني الأسبق

مصدر:أوامر عليا بإجراء جرد شامل لأملاك رئيس ديوان الوقف السني الأسبق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الاحد، عن صدور اوامر عليا بإجراء جرد شامل لأملاك رئيس ديوان الوقف السني الاسبق في ديالى.وقال المصدر ،انه” بعد ايام على اعتقال رئيس ديوان الوقف السني الاسبق سعد كمبش وهو من المقربين من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي  من قبل قوة خاصة  داهمت منزله وسط بعقوبة واقتادته الى بغداد صدرت أوامر عليا باجراء جرد شامل لأملاكه في ديالى”.واضاف،ان” ثروة سعد كمبش وفق الأرقام والدلائل كبيرة جدا من ناحية امتلاك عقاراته ومستشفى اهلي وأرصدة مالية”، لافتا الى ان “جميع الاموال سيجري التعامل معها وفق  مضامين القضايا المرفوعة بحقه خاصة وأنها تتضمن شبهات فساد مالي واداري يصل الى عشرات المليارات من الدنانير”.واشار الى ان” اعتقال كمبش وهو من المقربين إلى رئيس مجلس النواب تمثل ضربة أخرى لحليف مهم في ديالى”.وكانت قوة خاصة قادمة من بغداد اعتقلت سعد كمبش رئيس الوقف السني الاسبق في بعقوبة بموجب مذكرات قبض رسمية”.

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