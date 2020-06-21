مصدر:إصابة 10 نواب في الكورونا

مصدر:إصابة 10 نواب في الكورونا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي مطلع، الاحد، عن تسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا في صفوف النواب لغاية الان، مبينا ان تزايد الاصابات عطل عمل المجلس واجل التفاهم على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.وقال المصدر ، انه “لغاية الان تم تسجيل 10 اصابات مؤكدة في صفوف النواب من مختلف المحافظات واغلبهم يخضعون للحجر المنزلي”.واضاف ان “رئاسة مجلس النواب في حيرة من امرها حيث يحتم انتشار الفيروس الى تاجيل الجلسات الى اشعار اخر في حين توجد ضرورة قصوى لعقد الجلسات لتمرير القوانين المهمة”.واوضح ان “عدم اقرار قانون الاقتراض الخارجي والداخلي في وقته المحدد سيسهم في تفاقم الازمة الاقتصادية للبلاد وعدم قدرة الحكومة على تسديد رواتب الموظفين”.

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