مصدر:إعدامات شبه يومية بمادة السّم للمحكومين بالإرهاب من قبل ميليشيا سجن الحوت

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني في ذي قار، السبت، عن إعدامات شبه يومية بمادة السم للمحكومين بالمادة 4 إرهاب وبمعدل 2-3 نزلاء في الأسبوع الواحد تنفذ من قبل ميليشيا كتائب حزب الله والعصائب المسيطرة على إدارة سجن الحوت ، واضاف المصدر اليوم، عن وفاة نزيلينِ مداني بالإرهاب في سجن الناصرية المركزي (الحوت) احدهما محكوم بالمؤبد ، ان “نزيلاً مدانا بالإرهاب يبلغ من العمر 33 عاماً من أهالي صلاح الدين توفي بسبب مرض الفشل الكلوي وهو التقرير الطبي الذي تخرجه الميليشيا عن كل حالة إعدام بالتعاون والتنسيق مع الطب الشرعي في بغداد والناصرية مقابل سكوت وزير العدل الكردي ورئيس الوزراء الكاظمي ومنظمات حقوق الإنسان، “، مضيفا ان “نزيلاً آخر يبلغ من العمر 43 عاما، محكوم بالسجن مرتين وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل مستشفى الناصرية”.واشار المصدر الى ان “جثتي النزيلين ستسلمان لذويهما حال اكتمال الاجراءات القانونية اللازمة”. يذكر ان عدد المعدومين بمادة السم من قبل إدارة سجن الحوت الميليشياوية خلال العام الحالي نحو 144 سجينا وجميعهم من أهل السنّة والرافضين للوجود الإيراني ومشروعها التدميري.