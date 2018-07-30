مصدر:إلغاء 22 محطة انتخابية في الأردن

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن تفاصيل عمليات العد والفرز اليدوي لنتائج انتخابات العراقيين المقيمين في الاردن.وافاد، إن “مفوضية الانتخابات، بدأت عمليات العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في الاردن”، مبينا أن “عمليات العد متواصلة في فندق (رويال) في عمان”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “المفوضية ألغت نتائج 22 محطة انتخابية من مجموع 71، حتى الأن”.وبين المصدر، أن “نتائج العد والفرز اليدوي تشير الى استبعاد احتمالية حصول سليم الجبوري على الاصوات اللازمة للوصول الى مجلس النواب الجديد”، مرجحا “وصول وزير التخطيط السابق والمرشح عن تحالف القرار سلمان الجميلي الى قبة البرلمان”.وتوقع المصدر، “تراجع حظوظ شقيق مستشار سليم الجبوري، والمرشح عن تحالف بغداد (يونس شغاتي) بالحصول على مقعد برلماني”.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت،السبت 28 تموز 2018، انهاء تكليف وعزل 5 مدراء مكاتب داخل العراق وخارجه لتورطهم بالفساد وارتكابهم لمخالفات، بضمنهم مدير مكتب انتخابات الأردن، فضلاً عن إحالة عدد منهم الى القضاء.يذكر أن مفوضية الانتخابات، لا تزال تجري عمليات العد والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع التي تم الطعن بنتائجها في بغداد، بعد انتهاء تلك العمليات في كردستان ومحافظات الجنوب.