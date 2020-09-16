مصدر:إيران ترفض تنفيذ مشروع ميناء الفاو

بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر سياسي مطلع،اليوم الأربعاء، أنه احد العراقيين الحريصين على استقرار العراق وتطوير اقتصاده الوطني جاء بشركة أمريكية لتمويل مشروع بناء ميناء الفاو الكبير بمبلغ (6) مليارات دولار مع شركة هندسية أمريكية ، وأكد المصدر ،أن المواطن العراقي عرض الموضوع على وزير النقل السابق كاظم الحمامي النائب حاليا بغية تنفيذ المشروع خدمة للاقتصاد العراقي وتشغيل شباب البصرة العاطلين عن العمل ، واضاف المصدر، أنه بعد بضعة أيام وصل خبر للمواطن نقلا عن الوزير كاظم الحمامي ” بأن إيران ترفض بناء مشروع الفاو” .يذكر ان مصطفى الكاظمي أكد في اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء ” إن بناء ميناء الفاو سيكون خلال حكومته مستغربا من توقف المشروع طيلة السنوات الماضية رغم الموازنات الانفجارية آنذاك”. كلام الكاظمي والمصدر يؤكد أن إيران وراء تعطيل مشروع بناء الفاو مثل تعطيل إصلاح المنظومة الكهربائية رغم الصرف عليها أكثر من 62 مليار دولار بغية أستمرار توريد الكهرباء كما رفضها لاستثمار الغاز العراقي والاستمرار بحرقة مع تدمير المعامل الوطنية وإحراق المزارع وحقول سلة الحبوب.