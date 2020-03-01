اتفاق على تمرير حكومة علاوي وترك حصص الكرد والسنة ما بعد نيل الثقة

اتفاق على تمرير حكومة علاوي وترك حصص الكرد والسنة ما بعد نيل الثقة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت وكالة الانباء العراقية الرسمية، الاحد، بوجود اتفاق على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وترك الوزارات السنية والكردية.وقالت الوكالة في خبر ، إنه “تم الاتفاق على منح الثقة لحكومة علاوي وترك الوزارات السنية والكردية”.وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي عقدا، اليوم الأحد، اجتماعا مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لبحث تمرير الحكومة.

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