مصدر:اجتماع بين حزبي بارزاني وطالباني للخروج بمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية

مصدر:اجتماع بين حزبي بارزاني وطالباني للخروج بمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن وجود اجتماعات سرية بين الحزبين الكرديين جرت خلال اليومين الماضيين.وقال المصدر في حديث ، إن “اجتماعات سرية جرت بين الحزبين الكرديين تهدف للخروج بمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية”.وأضاف أن “زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وافق على أن تتولى شخصية أخرى رئاسة الجمهورية، شرط أن يسحب برهم صالح ترشيحه من منصب الرئاسة”.وقرر مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية ولمدة 3 أيام وتقديم السير الذاتية لرئاسة المجلس.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *