مصدر:اجتماع لزعماء الإطار مساء اليوم في منزل “حمودي”

مصدر:اجتماع لزعماء الإطار مساء اليوم في منزل “حمودي”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- من المقرر أن يجتمع الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية اليوم الثلاثاء للتباحث حول تداعيات الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته الجديدة والتي شهدت شداً وجذبا مع غريمه كتلة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمتحالفين معها.وقال مصدر مطلع، إن قوى الإطار التنسيقي ستجتمع اليوم في مكتب رئيس المجلس الإسلامي همام حمودي لبحث تداعيات جلسة البرلمان الاولى وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان.كما سيناقش الإطار الخطوات سيتخذها تجاه مخرجات الجلسة في قادم الأيام على المستويين القضائي والسياسي، وفقا للمصدر ذاته.وأعلن الإطار يوم  أمس الاثنين في بيان عن رفضه لمخرجات الجلسة الأولى التي انعقدت يوم الأحد التاسع من الشهر الجاري، معتبرا بأنها غير قانونية لغياب رئيس السن عن الجلسة.

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