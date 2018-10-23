مصدر:اجتماع مرتقب بين عبد المهدي وعلاوي لحسم حقيبة وزارة الدفاع
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء (23 تشرين الأول 2018)، بأن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، عادل عبد المهدي، سيعقد اجتماعاً، اليوم، مع زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، لتسمية وزير الدفاع في الحكومة المقبلة.وافاد المصدر ، إن “علاوي وعبد المهدي سيناقشان حسم المنصب بين مرشحين اثنين، قدمهما علاوي كاستحقاق انتخابي في حكومة عبد المهدي”.وتابع، أن “مرشحي علاوي لوزارة الدفاع هما نجم الجبوري، وعضو حركة الوفاق الوطنية؛ هاشم الدراجي”.وكان علاوي قال، السبت (20 تشرين الاول 2018)، إن عبد المهدي سيأخذ بنظر الاعتبار إرادة الكتل الكبيرة، ليمرر حقيبته الوزارية، فيما أشار الى أن التكنوقراط والمتمكن فنياً وليس لديه قاعدة حزبية، لن يصمد أمام القوى السياسية.وطالب علاوي في مقابلة متلفزة ، عبد المهدي بـ “إيضاح ما هو استحقاق الوطنية، لكي يقدم له أسماء مرشحين”.وأضاف علاوي، أن “عبد المهدي سيأخذ بنظر الاعتبار إرادة الكتل الكبيرة، ليمرر حقيبته الوزارية، وليس لدينا مانع بأية وزارة يختارها عبد المهدي للوطنية، إذا كان استحقاقنا الانتخابي وزارة واحدة”.وأشار رئيس ائتلاف الوطنية، الى أن “بعض الكتل الكبيرة حازت على أصوات الناخبين، ولكننا نعرف ان الانتخابات لم تكن نزيهة، وسط عزوف واضح، ويمكن اصلاح الوضع من خلال وزارة جديدة قادرة أن تأخذ على عاتقها قيادة العراق الى بر الأمان”.وبين علاوي، أن “التكنوقراط والمتمكن فنياً لن يقوى أمام الكتل، إذا لم تكن لديه قاعدة حزبية، حيث سيعمد مجلس النواب الى استجوابه وطرده مرة أخرى”.