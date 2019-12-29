مصدر:اختيار القاضيين ادهام أكرم وعمر أحمد لعضوية مفوضية الانتخابات في الإقليم

مصدر:اختيار القاضيين ادهام أكرم وعمر أحمد لعضوية مفوضية الانتخابات في الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، الأحد (29 كانون الأول، 2019) باختيار القاضيين ادهام أكرم وعمر أحمد محمد لعضوية مفوضية الانتخابات، في اقليم كردستان.واضاف المصدر ، إن “القاضيين ادهام أكرم، وعمر أحمد محمد، فازا بالقرعة التي أجرها مجلس القضاء، لعضوية مفوضية الانتخابات، في اقليم كردستان”.وكان مجلس القضاء الأعلى، أجرى الإثنين (23 كانون الأول 2019) القرعة الخاصة بأعضاء مجلس مفوضية الانتخابات.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، انه بعد اجراء القرعة، وقع الاختيار على “القضاة عباس فرحان حسن، وجليل عدنان خلف، وعامر موسى محمد، وفياض حسين ياسين، وعلي رشيد”.وأشار إلى ان الاختيار وقع على “مستشاري الدولة انعام ياسين محمد، وفتاح محمد ياسين، كأعضاء لمجلس مفوضية الانتخابات”.

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