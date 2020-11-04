مصدر:اشتباكات بين البيشمركة وحزب العمال الكردستاني

مصدر:اشتباكات بين البيشمركة وحزب العمال الكردستاني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بوقوع اشتباكات مسلحة بين قوات البيشمركة وعناصر حزب العمال الكردستاني بمحافظة دهوك شمالي العراق.وقال المصدر ، إن”عناصر حزب العمال الكردستاني هاجموا صباح قوة من البيشمركة كانت تتمركز في ناحية جمانكي بقضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك، فيما قاموا بتفجير عبوة ناسفة على تلك القوة”.وأضاف أنه “بعد تفجير العبوة الناسفة أصيب 3 من عناصر البيشمركة، بينما قتل اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني، نتيجة تبادل إطلاق النار المباشر بين الطرفين”.وأشار إلى أن “تعزيزات أمنية وصلت لقوات البيشمركة إلى مواقعها المنتشرة في قضاء العمادية خوفا من ردة فعل مباشرة بين الاشتباك الأخير”.

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