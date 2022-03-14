مصدر:اشتباك بالأيدي بين نائبين حول من هو صاحب “الفضل”في تعبيد شارع !!

مصدر:اشتباك بالأيدي بين نائبين حول من هو صاحب “الفضل”في تعبيد شارع !!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراتق- أفاد مصدر سياسي، الاثنين، بأن مشادة كلامية حصلت بين نائبين من أحدهما من التيار الصدري والآخر من تحالف السيادة، تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين أفراد حمايتيهما، خلال جولة تفقدية للمشاريع الخدمية شمالي بغداد.وقال المصدر ، إن “النائب عن الكتلة الصدرية علي الساعدي والنائبة عن تحالف السيادة عائشة المساري، يرافقهما أمين بغداد علاء معن كانوا يتفقدون المشاريع الخدمية في منطقة بوب الشام شمالي العاصمة، وادعى كل منهما أن الفضل يعود له في إنجاز بعض هذه المشاريع”.وبين أن “الأمر تطور إلى مشادة كلامية بين النائبين، ما دفع أمين بغداد إلى الانسحاب من الجولة التفقدية”، مشيراً إلى أن “الأمر لم يقف عند المشادة الكلامية بل تطور لاشتباك بالأيدي بين حماية الساعدي والمساري، ما أدى الى انسحاب النائبين ايضا”.يأتي ذلك بالتزامن مع مطالبة النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، في وقت سابق اليوم، بمنع أمين بغداد علاء معن من السفر خارج العراق لحين اكتمال استجوابه تحت قبة البرلمان، مؤكدة أنه ارتكب مخالفات “جسيمة” مالية وقانونية.

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