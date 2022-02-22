مصدر:اعتقال أبن شقيق وزير الدفاع من قبل الحشد بتهمة الإرهاب

مصدر:اعتقال أبن شقيق وزير الدفاع من قبل الحشد بتهمة الإرهاب
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن اعتقال ابن شقيق وزير الدفاع جمعة عناد بتهمة “الإرهاب”.وقال المصدر، إن “قوة تابعة لأمن الحشد الشعبي القت القبض على عمر الجبوري ابن اخ وزير الدفاع جمعة عناد”.ولم يكشف المصدر عن مكان الاعتقال، مكتفياً بالقول إن “المعتقل يخضع للتحقيق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *