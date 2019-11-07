مصدر:اعفاء أسيل العبادي من منصب مدير عام تربية نينوى

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني، 2019) عن صدور قرار بأعفاء أسيل العبادي من منصب مدير تربية محافظة نينوى.وأفاد المصدر ، إن “قراراً صدر بأعفاء أسيل العفادي من منصب مدير تربية نينوى”.وتسلمت أسيل العبادي، الأربعاء (28 آب 2019) مهام منصب مدير عام تربية نينوى بشكل رسمي بعد انهاء تكليف المدير السابق وحيد فريد.وترشحت العبادي لشغل منصب مدير عام تربية نينوى عن كتلة سند الجناح السياسي لميليشا جند الامام التابعة الى النائب أحمد الأسدي، وقد صوت مجلس محافظة نينوى في جلسة استثنائية عقدها بـ 24 تموز 2019 بالموافقة على ترشيحها.