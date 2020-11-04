مصدر:الأثنين المقبل التصويت على قانون الاقتراض

مصدر:الأثنين المقبل التصويت على قانون الاقتراض
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، الأربعاء (4 تشرين الثاني 2020)، بأن مجلس النواب سيصوت على مشروع قانون تمويل العجز المالي، يوم الاثنين المقبل.وذكر المصدر  إن “قانون العجز المالي، أو ما يسمى (الاقتراض)، سيمرر يوم الاثنين المقبل داخل مجلس النواب”.وأضاف، أن “صرف الرواتب سيتم في نفس اليوم الذي يتم فيه التصويت على القانون المقدم من قبل وزارة المالية”.وأشار الى أن “هذه المعطيات تأتي بعد اتفاق الحكومة والبرلمان، على المضي بتشريع القانون وحل أزمة تأخر الرواتب”، دون أن يفصح عن شروط تمرير القانون، أو المبلغ المحدد للاقتراض.ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته، يوم السبت المقبل، بعد إدراج فقرة مناقشة وقراءة قانون تمويل العجز المالي، على جدول أعماله.وأكد وزير المالية، علي علاوي، في وقت سابق، أن البرلمان عندما يصوت على قانون الاقتراض، سيتم دفع رواتب الموظفين مباشرةً، لكن إذا لم يمرر القانون، فمن المحتمل أن توزع الرواتب بعد أسبوعين.

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