مصدر:الأربعاء المقبل موعد فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية

مصدر:الأربعاء المقبل موعد فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر في رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بعقد جلسة لفتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.وقال المصدر ، إنه “من المتوقع عقد البرلمان العراقي جلسة تتضمن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية منتصف الأسبوع المقبل بعد قرار المحكمة الاتحادية”.وأضاف ان “حراك قوي يقوده التحالف الثلاثي، الكتلة الصدرية، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني، لعقد هذه الجلسة بأسرع وقت”.

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