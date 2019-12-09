مصدر:الأكراد ” متمسكون” بوزارة المالية

مصدر:الأكراد ” متمسكون” بوزارة المالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي الإثنين، (9 كانون الأول 2019)، ان الكتل السياسية أبدت اعتراضا على منح الكرد منصب وزارة المالية في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها.وافاد المصدر ، إن “المفاوضين أبدوا استعدادهم لمنح الكرد وزارة الخارجية كوزارة سيادية بديلة عن المالية”.وأكد أن “عدداً من القوى السياسية تعترض على منحها للكرد خاصة بعد اللغط الذي أثير على تصرفات الوزير فؤاد حسين وقيامه بتحويل الأموال لإقليم كردستان”.وأضاف المصدر السياسي أن “الكرد يصرون على منحهم وزارة المالية ورفضوا وزارة الخارجية وذلك لتيقنهم بأن منصب وزير المالية هو الوحيد القادر على تمشية الأمور المالية واستمرار إرسال الرواتب ومستحقات الإقليم”.وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان قد ذكر أمس الأحد أن الأزمة الحالية الحاصلة في بغداد جاءت بسبب فشل الأحزاب الشيعية في تقديم الخدمات لجمهورها”، مبيناً أن “الأحزاب الكردية وتحديدا الديمقراطي استطاع تقديم الشيء الكثير لجمهوره وينبغي عدم تحميله فشل الآخرين.وأضاف أن “الحزب سيقوم بمنح أكثر من خيار لرئيس الوزراء المقبل ليتسنى له اختيار الأنسب من الوزراء الكرد في الحكومة الجديدة، ولكن يجب أن يكون من داخل الأحزاب الكردية، لأن هذا استحقاق سياسي وانتخابي”.

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