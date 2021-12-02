مصدر:الإطار التنسيقي أتفق مع الصدر بعدم تجديد ولاية ثانية ” لرعديد الكاظمي”

مصدر:الإطار التنسيقي أتفق مع الصدر بعدم تجديد ولاية ثانية ” لرعديد الكاظمي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر  سياسي مطلع ، الخميس، على الاجتماع بين قوى الإطار التنسيقي ومقتدى الصدر، ، أن المجتمعون اتفقوا على إحياء البيت الشيعي وعدم التجديد للكاظمي لولاية ثانية.واضاف المصدر أن “الاطراف الشيعية التي اجتمعت مع الصدر في منزل العامري، اتفقت على عدم التجديد لولاية ثانية للكاظمي بالاضافة إلى عدم التجديد لرئيس الجمهورية والبرلمان ايضا”، مبينا أن “جميع الاطراف اتفقت على ان يكون رئيس الوزراء القادم توافقيا  يطرح اسمه من قبل الاطار التنسيقي على ان يكون وزراء حكومته وفق الأستحقاق الأنتخابي”.وحضر الاجتماع المالكي  والحكيم وهمام حمودي وحيدر العبادي والخزعلي وزعيم ميليشيا كتائب سيد الشهداء  واحمد الاسدي .

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